Klasemen Pembalap F1 usai GP Tiongkok

Metrotvnews.com, Shanghai: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana pada Formula 1 musim 2017. Kemenangan itu ia dapat setelah menjadi yang tercepat pada GP Tiongkok, Minggu 9 April.



Hamilton yang memperkuat Mercedes tampil konsisten memimpin sepanjang balapan di Sirkuit Shanghai. Ia melahap 56 putaran dengan catatan waktu 1 jam 37 menit 36.158 detik.

UPDATED DRIVER STANDINGS



It's a tie at the top for the first time since 2012 ???????? ????????#ChineseGP ???????? pic.twitter.com/bT2vElMzpT