Ariana Grande & Calvin Harris Meriahkan GP Singapura

Metrotvnews.com, Singapura: Setelah Beyonce, Rihanna dan Bon Jovi, kali ini giliran penyanyi ternama Amerika Serikat, Ariana Grande yang akan meramaikan perhelatan F1 GP Singapura, 17 September 2017.



Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan balapan F1 di Singapura selalu diramaikan dengan kehadiran artis-artis ternama dunia. Mereka akan menghibur para pencinta F1 selama tiga hari di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, mulai 15-17 September.

Ariana Grande tidak sendirian menghibur para pencinta F1. Selama tiga hari tersebut, panitia penyelenggara juga mengundang sejumlah artis lainnya.Beberapa artis lain yang kabarnya akan mengisi acara di antaranya; Calvin Harris, The Chainsmokers, One Republic, Duran Duran, Seal, George The Poet dan Lianne La Havas.- OneRepublic (Padang Stage)- Lianne La Havas (Padang Stage)- Ariana Grande (Padang Stage)- The Chainsmokers (Padang Stage)- Duran Duran (Village Stage)- Lianne La Havas (Village Stage)- George The Poet (Zone 4)- Calvin Harris (Padang Stage)- Duran Duran (Padang Stage)- Seal (Village Stage)- George The Poet (Zone 4)(ACF)