Pesan Haru Ricciardo Usai 'Cerai' dari Red Bull

Milton Keynes: Daniel Ricciardo mengaku sedih usai memutuskan untuk mengakhiri kariernya bersama Red Bull Racing mulai akhir musim Formula 1 2018. Namun, ia merasa waktunya sudah tepat untuk melakukan hal tersebut.



Ricciardo sudah menjadi pembalap tim Red Bull sejak 2008 dan telah memenangkan gelar Formula Renault 2.0 serta F3 British. Tim dari perusahaan minuman tersebut membawa Ricciardo ke F1 pada 2010 sebagai driver percobaan.

A change is gonna come. Excited for the next chapter with @RenaultSportF1. Thank you for the kind messages and well wishes I've received. pic.twitter.com/2qpKYYGGvH