Persiapan Fernando Alonso Jelang Tampil di Indy500

Metrotvnews.com, Alabama: Pembalap McLaren Honda Fernando Alonso sudah melakukan persiapan jelang menghadapi ajang balap Indianapolis 500. Salah satunya adalah melakukan uji coba balapan lewat mesin simulator pada Selasa 25 April.



Persiapan yang dilakukan Alonso dikonfirmasi langsung oleh tim yang akan dibelanya, yakni Honda Andretti Autosport lewat akun resmi twitter mereka.

Fernando spends the day in Honda's IndyCar sim, getting to know the different tech and the feel of oval racing. ???? pic.twitter.com/oDHxH8CrVa