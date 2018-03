Bergaya bak Komentator MotoGP, Bocah NTT Ini Mendadak Mendunia

Kupang: Banyak yang menyukai balapan MotoGP, tapi tak banyak yang bisa mengikuti gaya para komentatornya. Tapi di Indonesia, ada sosok bocah yang bisa menirunya.



Bahkan ia terlihat menjiwai memandu bak layaknya, Gavin Emmet, Nick Harris, dan Ian Wheeler sebagai komentator sebenarnya.

If you've never done this while sat on a motorcycle, are you really a #MotoGP fan?????



Meet Valdy from West Timor, Indonesia... we know what he wants to be when he grows up!???? What do you reckon @NickHarrisMedia?



???? @toiletkost pic.twitter.com/sq9prL0VrZ