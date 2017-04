Vinales Kuasai Latihan Bebas Pertama, Marquez Balas di Sesi Kedua

Metrotvnews.com, Austin: Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales serta rider andalan Repsol Honda Marc Marquez menguasai sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Austin, Sabtu 22 April dini hari tadi. Vinales berhasil menguasai sesi pertama yang langsung mampu dibalas Marquez pada sesi kedua di Circuit of the Americas, Austin, AS.



Pada sesi pertama, Vinales mencatatkan waktu tercepat 2 menit 04.923 detik, disusul Marquez di tempat kedua terpaut 0.577 detik. Sementara pembalap andalan Ducati Andrea Dovizioso merangsek di tempat ketiga dengan waktu 2 menit 05.604 detik.

Nasib kurang mujur didapat bintang Yamaha Valentino Rossi yang hanya berada di posisi kedelapan dengan waktu 2 menit 06.292 detik. Pun begitu dengan Jorge Lorenzo yang masih terus beradaptasi dengan Ducati hanya menempati posisi keenam dengan waktu 2 menit 06.017 detik.Pada sesi kedua, Marquez berhasil membalas dengan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 04.061 detik. Vinales pun justru turun ke urutan ketiga dengan selisih waktu 0.390 detik dari Marquez.Rider debutan tim Yamaha Tech 3 Johan Zarco justru diluar dugaan bisa finis di tempat kedua kali ini. Ia mengantongi waktu 2 menit 04.347 detik pada sesi latihan bebas kedua ini.Sementara, Rossi pun berhasil memperbaiki catatan waktu pada sesi kedua. Ia berada di tempat keempat dengan meraih waktu 2 menit 04.806 detik, atau terpaut 0.745 detik dari Marquez di posisi pertama.(REN)