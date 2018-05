Rahasia Pembalap Moto3 Selamat dari Kecelakaan

Le Mans: Jakub Kornfeil berhasil 'mendarat' dengan selamat dari sebuah kecelakaan yang bisa saja mengancam nyawanya. Meski motornya sempat terpental, ia dengan tenang melanjutkan balapan.



Kornfeil tak punya waktu banyak untuk bereaksi ketika Enea Bastianini jatuh di sebuah tikungan tepat di depannya saat beradu cepat di Le Mans, Prancis. Alih-alih mengindari tabrakan, pembalap asal Ceko itu justru tetap tancap gas dan menabrak motor Bastianini yang sudah terguling.

Sometimes, you just got to SEND IT! ????@JakubKornfeil84 goes BIG in the craziest save in #Moto3 history!#FrenchGP pic.twitter.com/VnSPFB7Jlf