Rossi, Pole Position dan Helm Spesial di Mugello

Mugello: Valentino Rossi akan membalap pada MotoGP Italia dengan istimewa. Sebagai pembalap tuan rumah, ia mengawali balapan sebagai pole position.



Pencapaian yang tergolong jarang dilakukan Rossi, maklum terakhir kali The Doctor meraih pole positon di Motegi 2016.

