Mengupas Kiprah Pembalap Malaysia Pertama di Tes Pramusim MotoGP

Buriram: Tes Pramusim di Sirkuit Buriram, Thailand bukan hanya menjadi gelar perdana bagi para pembalap MotoGP. Melainkan bagi pembalap Malaysia, Hafizh Syahrin.



Ia resmi menjadi pembalap Malaysia pertama yang menjajal motor MotoGP. Bersama Monster Yamaha Tech3, tak jarang yang mengangkat alis saat Syahrin mengendarai motor M1 di Sirkuit Buriram akhir pekan lalu.

