Marquez Tercepat di FP1, Lorenzo Terjatuh

Assen: Juara bertahan MotoGP Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi latihan perdana (FP1) MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat 29 Juni. Sementara rekan senegaranya, Jorge Lorenzo mengakhiri FP1 lebih cepat lantaran terjatuh.



Marquez mencatatkan waktu 1 menit 34.227 detik, dia hanya unggul setengah detik dari duo Yamaha Maverick Vinales (+0.177 detik) dan Valentino Rossi (0+286 detik).

Here's the crash that brought @lorenzo99's FP1 session to a premature end ????#DutchGP pic.twitter.com/fdLrMdgc0C