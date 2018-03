Profil Tim MotoGP: Monster Yamaha Tech 3

Jakarta: Gelaran MotoGP akan segera bergulir pada 16-18 Maret di Sirkuit Losail, Qatar. Salah satu tim yang ditunggu kiprahnya adalah Monster Yamaha Tech 3 yang musim lalu menjadi kuda hitam dengan berada di peringkat keempat konstruktor MotoGP.



Musim ini, Yamaha Tech 3 diprediksi akan kembali menjadi tim yang akan menyulitkan dan mengganggu hegemoni tim-tim mapan, seperti Movistar Yamaha, Repsol Honda, dan Ducati. Salah satu yang menjadi menarik juga karena memiliki pembalap baru dalam diri Hafizh Syahrin dari Malaysia.

Hafizh Syahrin ditunjuk menjadi pembalap kedua Yamaha Tech 3 usai Jonas Folger mengundurkan diri karena bermasalah dengan kesehatan. Satu lagi yang akan menjadi andalan adalah Johann Zarco. Dia adalah peraih gelar Rookie of The Year 2017 karena berhasil finis di posisi keenam di klasemen pembalap dengan 174 poin dan tiga kali naik podium, yakni di Prancis, Malaysia, dan Valencia.Dari sisi pembalap, memang tidak bisa berharap banyak dengan Hafizh Syahrin yang akan memulai debutnya di MotoGP musim ini. Akan tetapi, nama Zarco tetap bisa diandalkan dengan kematangan yang dipercaya banyak pihak akan muncul musim ini.Meski berstatus tim satelit, kiprah Yamaha Tech 3 tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, mereka adalah tim yang mampu finis di posisi keempat konstruktor musim lalu, bersaing dengan tiga tim papan atas, Repsol Honda, Movistar Yamaha, dan Ducati Team.Sebagai informasi, Yamaha Tech 3 tidak pernah keluar dari posisi lima besar konstruktor MotoGP sejak 2011. Akan tetapi, sayangnya ini akan menjadi tahun terakhir "kemesraan" Tech 3 dengan Yamaha. Pasalnya, mulai tahun depan, Tech 3 memutuskan untuk bekerja sama dengan KTM.Tim yang bermarkas di Prancis ini mulai berpartisipasi di seri grand prix dengan mengikuti kelas 250cc atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Moto2 pada 1990. Saat itu mereka menggunakan motor Honda dan juga Suzuki. Tech 3 didirikan oleh mantan pembalap, Herve Poncharal serta dua teknisi, Guy Coulon dan Bernard Martignac.Pada 1999 mereka memutuskan beralih ke Yamaha, keputusan yang tak salah karena setahun kemudian kedua pembalap mereka, Olivier Jacques dan Shinya Nakano, menempati posisi pertama dan kedua di kelas 250cc.Pada 2001, mereka memutuskan pindah ke kelas yang lebih tinggi bersama Yamaha dengan tetap mengandalkan Jacque dan Nakano.Nama-nama besar tercatat pernah menunggangi Tech 3. Marco Melandri dan Norick Abe pada 2004. Lalu ada Carlos Checa pada 2006. Colin Edwards (2008-2011), Cal Crutchlow, bahkan Andrea Dovizioso pernah memperkuat tim ini pada 2012 sampai 2013.Zarco adalah pemuda asli Prancis yang lahir pada 16 Juli 1990. Dia lahir di Cannes dan debutnya di dunia balap profesional terjadi pada 2009 di kelas 125cc. Dia bersaing di kelas 125cc sampai 2001 dan akhirnya memutuskan naik kelada ke Moto2 pada 2012.Setelah tiga tahun di Moto2, dia mencicipi gelar juara dunia Moto2 pada 2015 bersama Ajo Motorsport Team. Dia berhasil memepertahankan gelar juara duniannya pada 2016 dan akhirnya memutuskan untuk naik kelas ke MotoGP pada musim selanjutnya.Keputusannya bergabung dengan Monster Yamaha Tech 3 terbukti jitu pada musim debutnya di kelas MotoGP. Dia berhasil menyabet gelar Rookie of The Year dengan tiga kali naik podium di Prancis, Malaysia, dan Valencia. Dia juga berhasil meraih pole position pertamanya di Sirkuit Assen, Belanda.Dia adalah rookie di MotoGP tahun ini. Pembalap kelahiran Selangor, Malaysia 23 tahun yang lalu ini adalah pengganti dari Jonas Folger yang secara mengejutkan mengudurkan diri dari MotoGP karena masalah kesehatan.Dia adalah pembalap yang sebelumnya aktif di ajang Moto2 sejak 2011. Yamaha Tech 3 mulai kepincut dengannya setelah dia melakoni tes pramusim di Sepang akhir tahun lalu. Saat itu, pemilik tim, Herve Poncharal langsung memutuskan dia akan menjadi pengganti Folger selama musim 2018. Itu menjadikannya pembalap Malaysia pertama yang akan membalap satu musim penuh di ajang MotoGP.Sejauh ini, dalam tes pramusim di Buriram, Thailand dan Qatar, dia menunjukkan progres yang baik. Pada tes yang dihelat di Sirkuti Losail, Qatar pada Sabtu 3 Maret, Hafizh berada di posisi ke-15 dengan catatan waktu 1 menit 55,273 detik. Dia terpaut 1,244 detik dari rekan satu timnya, Johann Zarco, sebagai pembalap tercepat.

(ACF)