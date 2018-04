Insiden Senggolan, Marquez Diusir dari Paddock Rossi

Termas de Rio Hondo: Marq Marquez diusir dari paddock Valentino Rossi usai insiden senggolan yang melibatkan keduanya di MotoGP Argentina, Minggu 9 April. Pembalap Honda tersebut hendak meminta maaf setelah menabrak Rossi hingga terjatuh di Sirkuit Termas di Rio Hondo.



Rossi yang sedang berada di posisi keenam pada empat lap tersisa mendapat tantangan dari Marquez. Namun, Marquez yang terkenal dengan manuver berbahayanya memotong jalur Rossi dari sisi dalam dan membuat The Doctor tak mampu menahan keseimbangan.

What a mental race. @marcmarquez93 hits multiple penalities and gets only 30sec penalty. Huge disappoint for @ValeYellow46 . Nevertheless, the race was epic???? #MotoGP #ArgentinaGP pic.twitter.com/WnoZ3TqJyE

JUST IN: Marc Marques has been demoted to 18th place after forcing Valentino Rossi off the track. Marques then goes to apologise to Rossi but Uccio’s having none of it. #ArgentinaGP pic.twitter.com/mnBnzCLhfn