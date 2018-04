Rossi Sekarang Takut Dekat-dekat Marquez

Termas de Rio Hondo: Petinggi Yamaha MotoGP, Lin Jarvis menyebut Valentino Rossi takut berhadapan dengan Marc Marquez menyusul insiden senggolan di Argentina.



Rossi terjatuh usai disenggol Marquez di lap-lap terakhir. Beruntung, The Doctor masih bisa melanjutkan balapan meski finis di posisi ke-19.

[#MotoGP] !!! Another huge incident in this already highly dramatic #ArgentinaGP: Marquez has knocked Rossi off his bike! ???? pic.twitter.com/awwsPABkgb