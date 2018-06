Pedrosa Akan Buka-bukaan di MotoGP Catalunya

Tokyo: Dani Pedrosa berjanji akan membuka semua informasi mengenai masa depan kariernya pada GP Calatunya pekan depan. Bisa jadi, ia bakal membeberkan juga soal permasalahannya dengan Honda dan ke mana ia akan bergabung musim depan.



Seperti diketahui, Honda Racing Corporation (HRC) memutuskan untuk menyudahi kerja sama dengan Pedrosa per musim depan. Tidak diketahui alasan sebenarnya, namun disinyalir karena performa pembalap Spanyol itu terus menurun dari tahun ke tahun.

Pasca pemutusan kerja sama, belum jelas ke mana rider berjuluk The Little Samurai itu akan bergabung musim depan. Race di Catalunya, Pedrosa berjanji akan buka-bukaan."Usai pengumuman bahwa saya tidak akan bersama HRC musim depan, saya mau mengulas semuanya di MotoGP Catalunya," ujar Pedrosa dikutip dari Motorsport.Pedrosa sudah bersama Honda sejak melakoni debut dari kelas 125cc pada 2001. Hingga saat ini, dia sudah tampil sebanyak 31 kali di ajang MotoGP.Selama berkarier di ajang MotoGP pernah menjadi runner up sebanyak tiga kali. Musim ini, dia belum merasakan naik podium dan sedang mendudukan urutan 12 klasemen sementara.Honda sudah mengawal Pedrosa sejak menjalani debutnya di kelas 250cc pada 2001 silam. Pencapaian terbaiknya hingga saat ini adalah menjuarai kelas 125cc (2003) dan serta jadi yang tercepat 250cc (2004 dan 2005).