Menilik Catatan Lima Pembalap Teratas MotoGP di Sirkuit Brno

Metrotvnews.com, Brno: Lima pembalap dalam sembilan balapan terakhir untuk mencari satu juara. Paruh kedua MotoGP musim ini akan dimulai pada GP Republik Ceko akhir pekan ini.



MotoGP telah membuat sejarah, setelah sembilan seri pada paruh pertama menghasilkan persaingan yang sangat ketat. Lima pembalap teratas yang diisi Marc Marquez dari Repsol Honda, Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) hanya berjarak 26 poin.

Bahkan peringkat satu yang kini diduduki Marquez hanya terpisah 10 poin dari posisi keempat yang ditempati Rossi. Bisa dikatakan kalau musim ini berjalan lebih ketat. Mematahkan margin terkecil yang pernah terjadi pada 1998, ketika itu empat pembalap teratas terpaut 29 poin.Jelas, kondisi tersebut menjadi prospek yang menggoda buat MotoGP musim ini. Sehingga peluang juara tak diikuti oleh satu atau dua pembalap saja, melainkan lima rider masih bisa untuk merebut gelar juara musim ini.Kini setelah kurang lebih satu bulan para pembalap menjalani liburan, mereka kembali ke lintasan yang bernama Sirkuit Brno. Bagaimana peta kekuatan dari lima pembalap teratas jika kita membicarakan Brno?Marquez yang berada di puncak klasemen bersiap untuk melanjutkan kebangkitannya. Bicara Brno, Baby Alien punya kenangan manis ketika musim debutnya di kelas Premier. Marquez langsung meraih kemenangan ketika masih berstatus Rookie atau pendatang baru pada 2013.Sayang, Brno bukan trek menarik buat Vinales, yang saat ini menempati posisi kedua. Rider yang baru bergabung dengan Yamaha tersebut kurang bersinar di sini. Namun siapa tahu, dengan tunggangan Yamaha YZR-M1, mantan pembalap Suzuki itu bisa unjuk gigi.Dovizioso yang menduduki posisi ketiga telah memenangkan dua balapan pada musim ini. Pembalap berjuluk DesmoDovi tahu, Brno menjadi kesempatan bagus untuk kembali bersaing.Rossi, pembalap yang juga legenda MotoGP punya banyak kenangan di Brno. Menempati peringkat keempat pada klasemen sementara musim ini, Rossi bisa menjadikan sirkuit sepanjang 5,4 km ini sebagai titik balik menuju persaingan juara musim ini.Bagaimana tidak. Venue tersebut merupakan ajang kemenangan The Doctor. Rossi telah empat kali menjuarai di kelas MotoGP. Kemenangan pertamanya terjadi pada 1996 di kelas 125 cc.Sementara itu Dani Pedrosa bukan tanpa peluang. Pembalap yang belum pernah menjadi juara dunia ini, berharap peluangnya meraih titel pertama MotoGP bisa dihidupkan ketika mengaspal di Brno.Masih kuat dalam ingatannya, ketika bersaing ketat dengan Jorge Lorenzo yang masih membela Yamaha pada 2012. Lewat balapan yang sengit, pembalap berjuluk The Little Spanaird mencapai finis lebih cepat 0.178 detik dari Lorenzo.2016: Cal Crutchlow2015: Jorge Lorenzo2014: Dani Pedrosa2013: Marc Marquez2012: Dani Pedrosa2011: Casey Stoner2010: Jorge Lorenzo2009: Valentino Rossi2008: Valentino Rossi2007: Casey Stoner(ASM)