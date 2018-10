Marquez Pimpin Lomba MotoGP Australia

Phillip Island: Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Australia 2018, besok. Kepastian itu didapat usai pembalap Repsol Honda tersebut menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Sabtu 27 Oktober.



Marquez mencatatkan waktu 1 menit 29.199 detik. Mengungguli pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, yang meraih catatan 1 menit 29.509 detik.

Here's the grid for tomorrow's #MotoGP race at Phillip Island ?



1?? @marcmarquez93

2?? @maverickmack25

3?? @JohannZarco1 #AustralianGP ???????? pic.twitter.com/OA1UzXeLaT