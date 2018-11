Ketika Bocah Indonesia Bertemu Marc Marquez di Malaysia

Sepang: Tak pernah disangka sebelumnya oleh Rivaldy Elvans Krisna Sophaba bisa diundang MotoGP untuk memeriahkan balapan motor bergengsi dunia di Malaysia. Tapi itu telah ia rasakan pada Jumat kemarin.



Berawal dari keisengannya meniru komentator MotoGP Nick Harris, bocah yang akrab disapa Dady Sophaba ini ternyata viral setelah videonya diunggah ke publik. Gayanya dengan Bahasa Inggris bak komentator professional itu mencuri perhatian dunia, termasuk Harris sendiri.

#MotoGP's youngest commentator impersonator meets the World Champion ????



Valdi even got to do some commentary on one of @marcmarquez93's race wins! ???? pic.twitter.com/1oTf8L2mOr