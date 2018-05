Insiden Tabrakan, Dovizioso Salahkan Pedrosa dan Lorenzo

Jerez: Nasib apes dialami tiga pembalap Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo di MotoGP Spanyol, Minggu 6 Mei. Ketiganya gagal finis lantaran terlibat insiden tabrakan pada delapan lap terakhir.



Ketiga pembalap terlibat kecelakaan beruntun di tikungan enam saat bertarung memperebutkan posisi kedua. Insiden bermula saat Dovizioso di tempat ketiga mencoba menyalip Lorenzo yang melebar.

This is scary. OMG. Wow. Look at the height that Dani Pedrosa flew. pic.twitter.com/AkShdHYVnw