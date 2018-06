Marquez Tercepat di FP3, Vinales Menempel Tipis

Assen: Marc Marquez kembali ke takhtanya sebagai yang tercepat pada sesi latihan ketiga (FP3) MotoGP Belanda di Sirkuit Assen Sabtu 30 Juni. Namun, ia hanya berjarak sangat tipis dari pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales.



MotoGP Belanda baru saja menyelasaikan FP3 dan Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 33,341 detik. Sebelumnya, pembalap Repsol Honda tersebut juga menjadi yang tercepat di FP1, lalu sempat terlempar ke urutan delapan di FP2.

????Medical Director Update????@FrankyMorbido12 has been declared unfit to race, suffering a small fracture on his third metacarpal after a crash in #MotoGP FP3