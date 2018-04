Marquez Incar Hasil Maksimal di COTA

Austin: Marc Marquez mengincar hasil maksimal di Circuit of the Americas (COTA) pada seri MotoGP Amerika, Senin 23 April. Rider Honda itu bertekad memperbaiki penampilan usai gagal bersinar pada dua seri terakhir.



The Baby Alien membuka musim 2018 dengan finis kedua di Qatar setelah kalah bersaing dengan Andrea Dovizioso. Hasil buruk bahkan menimpanya di Argentina setelah tercecer di urutan 18.

Kini, ia pun bersiap mendulang hasil maksimal di COTA. Terlebih, sirkuit tersebut menjadi langganan juara Marquez yang memborong posisi teratas sejak pertama kali menggelar MotoGP pada 2013."Setelah awal musim di Qatar dan tidak mendapatkan poin di Argentina, saya tetap merasa nyaman dengan motor pada kedua balapan tersebut. Itu positif," ujar pembalap 25 tahun tersebut."Saat ini kami menuju Austin. Sirkuit dengan atmosfer bagus dan kenangan indah. Di sana merupakan tempat pole dan kemenangan pertama saya di MotoGP. Jadi, di sana merupakan tempat yang bagus untuk mencoba dan meraih hasil baik," sambungnya.Rangkaian seri MotoGP Amerika 2018 akan dimulai Jumat 20 April besok dengan latihan bebas pertama. Start race MotoGP Amerika sendiri baru akan digelar pada Senin 23 April dini hari WIB. (Motorsport)(REN)