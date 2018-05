Valentino Rossi Cetak Rekor Satu Putaran Bumi

Jerez: Valentino Rossi mencetak rekor fantastis sepanjang kariernya dengan menempuh jarak balapan sejauh 40.075 kilometer. Jarak itu jika dikonversi setara dengan satu kali putaran mengelilingi planet Bumi.



Torehan tersebut dibuat Rossi pada akhir lap 15 MotoGP Spanyol, Minggu 6 Mei kemarin. Total jarak tempu balapan yang mencapai 40.075 kilometer itu dihitung sejak The Doctor pertama kali membalap pada 1996 silam di kelas 125cc.



Racing around the world with @ValeYellow46 ????#VR46WorldLap pic.twitter.com/Qxifu9ZXXq