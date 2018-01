Rossi Bersaing dengan Barcelona di Laureus Awards 2017

Monaco: Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi masuk nominasi Laureus World Sports Awards 2017. Ia akan bersaing dengan Barcelona untuk memenangkan kategori Comeback of the Year.



Rossi masuk nominasi Comeback of the Year karena telah kembali dengan cepat, meski baru mengalami cedera patah kaki. Ia hanya membutuhkan waktu 25 hari setelah kecelakaan yang menimpanya di luar lintasan MotoGP. Hebatnya, setelah kembali ia langsung finis kelima pada MotoGP Aragon.

Pada kategori ini, Rossi akan bersaing dengan Barcelona yang mampu comeback dengan baik pada perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Sempat takluk 0-4 pada leg pertama di Parc des Princes, Blaugrana mampu memabalikkan agregat dengan kemenangan 6-1 atas Les Parisiens. Barca pun lolos dengan kemenangan agregat 6-5.Selain Rossi dan Barca, nominasi Comeback of the Year juga akan diramaikan dengan nominator lainnya, Chapecoense FC (sepak bola), Roger Federer (tenis), Justin Gatlin dan Sally Pearson dari atletik.Sementara itu Lewis Hamilton masuk dalam nominasi olahragawan terbaik 2017. Untuk kategori ini pembalap Mercedes tersebut akan bersaing dengan Cristiano Ronaldo, Sir Mo Farah (atletik), Roger Federer dan Rafael Nadal (tenis), dan Sir Chris Froome (balap sepeda).Tim yang diperkuat Hamilton, Mercedes AMG masuk dalam daftar nominasi tim yang merebut gelar juara. Tim yang bermarkas di Brackley ini berhasil meraih juara F1 empat musim beruntun. Mereka akan bersaing dengan Real Madrid (sepak bola), Tim Piala Davis Prancis (Tenis), Golden State Warriors (NBA), tim Layar Selandia Baru, dan New England Patriots (NFL).Laureus World Sports Awards merupakan penghargaan tahunan untuk mengapresiasi para olahragawan dan tim olahraga di seluruh dunia. Penghargaan yang didirikan Laureus Sport for Good Foundation ini mulai digelar pada 2000, dan pemenang untuk 2017 ini bakal diumumkan pada 27 Februari di Sporting Club, Monaco.(FIR)