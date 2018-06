Pembalap Moto3 Meninggal Dunia saat Balapan

Catalunya: Kabar menyedihkan datang dari arena balapan Moto3. Pembalap muda Andrea Perez Manresa menghembuskan napas terakhirnya menyusul kecelakaan saat menggeber motornya di Circuit de Barcelona, Senin 11 Juni 2018.



Insiden terjadi pada balapan hari kedua Ronde 4 FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship. Usai terjatuh, pembalap berusia 14 tahun itu menerima perawatan tim medis di samping trek dan bendera merah sudah dikibarkan.

