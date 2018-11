Bocah Indonesia Diundang Nonton MotoGP Malaysia

Kupang: Menjelang akhir musim 2018, MotoGP membuat kejutan yang melibatkan salah satu fan mereka dari Indonesia. Penyelenggara MotoGP akan mengundang seorang bocah asal Indonesia untuk menonton seri balapan MotoGP Malaysia, Minggu 4 November.



Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun media sosial MotoGP sempat viral. Video berdurasi 45 detik tersebut memperlihatkan seorang anak kecil asal Indonesia yang menirukan gaya komentator MotoGP, Nick Harris.

Who remembers this young Indonesian #MotoGP fan from earlier this year?



Well we decided to invite him to the #MalaysianGP this weekend ????????



Maybe we'll let commentate on a session... ???? pic.twitter.com/PMak9nMirJ