Jadwal MotoGP Qatar Hari Ini

Losail: Ajang balap motor bergengsi, MotoGP akhirnya dihelat kembali. Memulai seri pertama di Losail International Circuit, Minggu 18 Maret, juara bertahan Marc Marquez harus start dari posisi kedua.



Pembalap Yamaha Tech3, Johann Zarco, membuat kejutan dengan merebut pole position saat sesi kualifikasi. Padahal, Andrea Dovizioso dari tim Ducati sempat mendominasi sesi latihan bebas yang bergulir sejak Jumat lalu.

Dovi masih yang tercepat saat melakoni sesi latihan bebas keempat. Tapi, tren positif itu gagal terulang ketika sesi kualifikasi. Performa Dovi merosot hingga harus menerima nasib bakal start dari urutan kelima.: Z arco Rebut Pole Position sambil Patahkan Rekor Lorenzo Pembalap Pramac Ducati, Danilo Petruci, sukses berada di urutan ketiga dan bisa dibuntuti dengan baik oleh rider LCR Honda, Carl Crutchlow. Sayangnya, Maverick Vinales dan Valentino Rossi dari tim Movistar Yamaha gagal memberikan penampilan terbaik.Rossi yang berstatus sebagai legenda hidup MotoGP bakal start dari urutan delapan. Sedangkan Vinales berada di posisi ke-12. Keduanya, masih berada di belakang pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, yang memulai start dari tempat keenam.Seperti biasa, sebelum MotoGP, terlebih dahulu akan tersaji kelas yang tak kalah bergengsi, yakni Moto3 dan Moto2. Berikut jadwalnya (dalam WIB):Warm up: 17:45Race: 20:00Warm up: 18:10Race: 21:20Warm up: 18:45Race: 23:00(KAU)