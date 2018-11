Dramatis, Marquez Merajai MotoGP Malaysia usai Rossi Terjatuh

Sepang: Drama terjadi pada MotoGP Malaysia 2018 yang digelar Minggu 4 November. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil menjadi yang tercepat di Sirkuit Sepang setelah rider Movistar Yamaha, Valentino Rossi, terjatuh empat lap menjelang balapan rampung.



Rossi yang memulai balapan dari posisi dua, sebenarnya tampil baik saat melakukan start. Ia langsung menggebrak meninggalkan para pesaingnya, termasuk Johann Zarco yang memimpin lomba. Sementara Marquez yang terkena penalti turun enam posisi, harus memulai lomba dari posisi tujuh.

GAME OVER! ????@ValeYellow46 crashes out of the lead!!!#MalaysianGP ???????? pic.twitter.com/N4iUk9kt73