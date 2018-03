Profil Tim MotoGP: Suzuki Ecstar

Jakarta: Tim pabrikan Suzuki Ecstar akan kembali menjadi salah satu penantang dalam kejuaraan MotoGP musim 2018. Ini akan jadi tahun keempat tim pabrikan asal Jepang tersebut sejak kembali lagi ke kelas utama pada tahun 2015 silam.



Musim lalu, Suzuki Ecstar menduduki posisi keempat dari enam tim MotoGP untuk kategori konstruktor. Tim yang dikepalai Davide Brivio itu mengumpulkan 100 poin dan berjarak 257 poin dari Honda Repsol di posisi pertama.

Di musim 2018 nanti, Suzuki Ecstar akan diwakili dua rider andalannya yaitu Andrea Iannone dan Alex Rins. Seperti diketahui, keduanya memang baru bergabung dengan Suzki Ecstar pada tahun lalu.Sebagai pembalap yang telah menjajal kasta tertinggi MotoGP sejak tahun 2013, Iannone tidak bicara banyak pada kejuaraan musim lalu. Dengan mengoleksi 70 poin, pembalap asal Italia itu hanya finis di posisi ke-13 tanpa sekalipun menaiki podium.Hasil yang didapat Rins musim lalu tidak jauh berbeda dengan rekan satu timnya itu. Pembalap berusia 22 tahun yang baru menjadi rookie MotoGP tahun 2017 itu finis di urutan ke-16 dengan hanya mengoleksi 59 poin.Rins dan Iannone akan memacu motor Suzuki GSX-RR yang juga menemani mereka pada tiga tes pramusim sebelumnya di Malaysia, Thailand, dan Qatar. Monster beroda dua itu dapat menembus kecepatan hingga lebih dari 330km/jam.Bukan tidak mungkin jika tim Suzuki Ecstar akan menuai hasil yang impresif pada Grand Prix pembuka di Sirkuit Internasional Losail Qatar pada 18 Maret mendatang. Pasalnya, Kedua ridernya mencatatkan hasil yang cukup memuaskan dengan berada di posisi delapan besar pada tes pramusim terakhir di sirkuit yang sama.Suzuki Ecstar MotoGP adalah tim asli dari pabrikan MotoGP yang bermarkas di kota Hamamatsu, Jepang. Tim Pabrikan asal negeri sakura itu mempunyai sejarah besar di tahun 1970an.Kejuaraan dunia Grand Prix tahun 1974 adalah kali pertama Suzuki berkompetisi dalam kelas 500cc dengan dua ridernya yaitu Barry Sheene dan Jack Findlay. Dengan menunggangi Suzuki RG500, Sheene berhasil satu kali naik ke podium juara kedua pada musim tersebut.Kemenangan pertama Suzuki di Grand Prix diraih pada tahun 1975. Sheene yang mendapat posisi terdepan pada kualifikasi berhasil menjadi yang tercepat di GP Belanda.Sebelum Iannone dan Rins, Suzuki Ecstar diwakili oleh Aleix Eespargaro dan Maverick Vinales yang diresmikan pada 30 September 2014. Keduanya menjadi rider Suzuki hingga akhir musim 2016.Andrea Iannone lahir pada 9 Agustus 1989 di kota Vasto yang terletak di pesisir pantai Italia. Pada tahun 2005, pembalap berjuluk The Maniac itu memulai debutnya di kejuaraan dunia kelas 125 atau yang sekarang disebut Moto3. Kemenangan pertamanya diraih pada 4 Mei 2008 di Sirkuit Shanghai.Meraih lebih banyak kemenangan membuat Iannone akhirnya naik ke kelas Moto2 pada tahun 2010. Hebatnya, Ia berhasil finis di posisi ketiga pada tiga musim pertamanya. Di tahun 2012, rider berusia 28 tahun itu bersaing ketat dengan Marc Marquez dan Pol Espargaro di kelas menengah tersebut sebelum akhirnya naik ke MotoGP.Iannone mendapat tim MotoGP pertamanya yaitu Pramac Ducati pada tahun 2013. Dengan Ben Spies sebagai rekan satu timnya, ia melakukan debutnya dan finis di urutan ke-12 pada musim itu.Alex Rins lahir pada 8 Desember 1995 di kota Barcelona, Spanyol. Ia memulai karier membalapnya pada tahun 2012 saat bergabung dengan Tim Estrella Galicia di kejuaran Moto3. Rins meraih podium pertamanya di Grand Prix Prancis dengan menjadi yang tercepat ketiga dan meraih gelar Rookie of The Year di akhir musim.Pemuda asal Spanyol itu beranjak ke kelas Moto2 pada tahun 2015. Rins secara impresif memenangkan Grand Prix debutnya di kelas menengah tersebut dan kembali menyabet gelar Rookie of The Year.Tim Suzuki Ecstar menjadi tim pertama Rins di kelas MotoGP pada tahun 2017. Meskipun kerap dilanda cedera dan terpaksa melewatkan beberap balapan, namun pembalap berusia 22 tahun itu mampu menunjukkan potensi besarnya dengan beberapa kali berhasil finis di posisi lima besar.(ACF)