From Circuit to Campus, Sean Gelael akan Berbagi Pengalaman Balap dengan Mahasiswa UI

Metrotvnews.com, Jakarta: Ajang balap mobil, khususnya Formula 2 tidak hanya menjadi ajang untuk para pembalap beradu cepat di lintasan demi mengejar trofi juara. Di luar permasalahan menang-kalah, ajang ini juga memiliki banyak manfaat untuk para pelakunya.



Seiring berjalannya waktu, ajang Formula 2 terus berevolusi, terutama dari segi teknologi yang digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, para pecinta ajang balap mobil mulai familiar dengan istilah yang namanya Aerodinamika atau juga DRS (Drag Reduction System).

Baca juga: Ini yang Dikatakan Toro Rosso kepada Sean Gelael Usai Tes F1

Kenali Sean Gelael lebih dekat melalui website www.sean-gelael.com, Twitter, Facebook, dan Instagram. Tonton juga aksinya via channel Youtube.



Website:

www.sean-gelael.com



Twitter:

https://twitter.com/gelaelized



Facebook:

https://www.facebook.com/gelaelized

https://www.facebook.com/IDSeanGP/



Instagram:

instagram @gelaelized

instagram @teamjagonyaayam



Channel Youtube:

Youtube IDseangp & Ride Wit Me

Kehadiran teknologi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja mobil ini, kini menjadi salah satu lahan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Sudah banyak ahli-ahli teknik dari berbagai negara yang direkrut tim-tim F1 atau juga F2. Bayarannya pun cukup menggiurkan.Indonesia termasuk negara yang sudah mengirimkan putra terbaiknya di pentas balap mobil dunia. Stephanus Widjanarko, lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) kini tergabung di tim F1 Toro Rosso sebagai Ahli Aerodinamika. Ia direkrut Toro Rosso sebagai desainer mobil Toro Rosso sejak 2013 hingga saat ini."Saya bertugas untuk merancang bagian depan berdasarkan sisi aerodinamisnya. Secara detail, ini ada pada bagian sayap depan, hidung, forward barge board, tata letak suspensi, dan pelindung ban," ujar Stephanus dalam laman resmi ITB.Kisah sukses Stephanus tentunya menjadi motivasi sarjana-sarjana Indonesia, khususnya yang mengambil jurusan teknik untuk ikut terjun ke dunia balap.Dan, untuk mengetahui seluk beluk pekerjaan tersebut, Sean Gelael yang saat ini berkompetisi di ajang Formula 2 bersama tim Pertamina Arden yang didukung Jagonya Ayam KFC Indonesia akan berbagi ilmu seputar seluk-beluk pekerjaan sebagai ahli teknologi di F1 atau F2 kepada mahasiswa Universitas Indonesia.Tak hanya masalah teknologi, Sean yang didampingi tim kepala teknisi tim Pertamina Arden, Gaetan Jego, juga akan berbagi pengalaman dengan mahasiswa kedokteran dan ekonomi UI terkait isu kesehatan di dunia balap dan bisnis di dunia balap.Acara bertajuk "From Circuit to Campus" ini akan digelar di Balairung Universitas Indonesia, Rabu 26 April 2017, dan akan diikuti 1.000 mahasiswa UI. Acara ini juga bisa disaksikan via live streaming di website Sean Gelael, www.seangelael.com dan channel Youtube, VisualTV.live.Anda juga bisa ikut berinteraksi dengan mengirimkan pertanyaan via twitter, dengan cara mention ke akun @gelaelized dan @TeamJagonyaAyam, serta menambahkan tagar #BanggaIndonesia.(ACF)