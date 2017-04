From Circuit to Campus with Sean Gelael Menyita Perhatian Netizen

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembalap tim Pertamina Arden yang didukung Jagonya Ayam KFC Indonesia, Muhammad Sean Gelael berksempatan mengunjungi Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Di sana, ia membagikan pengalaman sebagai pembalap F2.



Selain itu, Sean yang didampingi tim kepala teknisi tim Pertamina Arden, Gaetan Jego, juga berbagi pengalaman dengan mahasiswa kedokteran dan ekonomi UI terkait isu kesehatan di dunia balap dan bisnis di dunia balap.

Acara bertajuk "From Circuit to Campus" ini digelar di Balairung Universitas Indonesia, Rabu 26 April 2017, dan diikuti 1.000 mahasiswa UI.Acara bertajuk "From Circuit to Campus" ini digelar di Balairung Universitas Indonesia, Rabu 26 April 2017, dan diikuti 1.000 mahasiswa UI.Para mahasiswa yang hadir juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Sean. Lebih spesial lagi, para netizen juga bisa bertanya langsung ke Sean via twitter @gelaelized dan @TeamJagonyaAyamDan pada pukul 11.00 - 12.00 WIB, acara "From Circuit to Campus" menjadi trending topic. Terpantau di twitter tagar #BanggaIndonesia banyak digunakan para netizen.(ASM)