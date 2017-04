Fitting Baju Toro Rosso, Sean Siap Jalani Debut Sebagai Test Driver F1

Metrotvnews.com, Bahrain: Pembalap Indonesia Muhammad Sean Gelael tidak bisa bersantai usai menjalani seri pembuka F2 di Bahrain, akhir pekan kemarin. Pembalap tim Pertamina Arden yang Didukung Jagonya Ayam KFC Indonesia ini harus langsung bersiap untuk menjalani debut sebagai test driver Toro Rosso di ajang Formula 1.



Sean dijadwalkan mengemudikan mobil STR12 di Sirkuit Sakhir, Bahrain, pada Selasa (17/5) dan Rabu (18/5). Pada hari ini, Senin 17 April, ia bahkan sudah berada di garasi Toro Rosso untuk fitting baju balap dan berdiskusi dengan awak tim Toro Rosso untuk mengetahui seluk beluk perihal mobil STR12 yang akan dikemudikannya.

Check this out!! @gelaelized looking good in his @ToroRossoSpy race suit. ????????

Can't wait for tomorrow now! pic.twitter.com/9ex5zVXBIm