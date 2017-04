Mahasiswa UI Sambut Positif Acara From Circuit to Campus

Metrotvnews.com, Depok: Respons positif dilontarkan para mahasiswa Universitas Indonesia setelah mengkuti acara From Circuit to Campus. Hal itu tergambar dari serunya mereka melakukan tanya jawab dengan para narasumber.



Acara From Circuit to Campus yang digagas Tim Jagonya Ayam berlangsung di Balairung Universitas Indonesia pada Rabu 26 April. Jalannya event berlangsung meriah sambil dihadiri kepala teknisi Tim Pertamina Arden Gaetan Jego serta dua pembalapnya, yakni Muhammad Sean Gelael dan Norman Nato.

Bukan sekadar menampilkan sosok penting di balik Pertamina Arden. Tim Jagonya Ayam juga turut memamerkan mobil yang dikendarai Sean Gelel dalam mengarungi Formula 2 musim 2017."Yang pasti sangat positif sekali. Soalnya jarang banget UI menggelar acara seperti ini," ujar Adrian salah satu mahasiswa jurusan teknik yang datang ke acara From Circuit to Campus."Kami merasa sangat beruntung acara ini bisa diadakan di UI. Apalagi, kami dari jurusan teknik dan bisa dapat banyak ilmu dari acara ini," tambahnya.Acara From Circuit to Campus memang membahas secara detail tentang komponen-komponen yang ada di F2. Mulai dari aerodimanik, downforce, G-Force, ban, hingga pengereman saat melewati tikungan.Saking menariknya acara tersebut, banyak peserta yang penasaran dan antusias melontarkan pertanyaan. Oleh karena itu, jalannya acara menjadi semakin alot dan menarik.(KAU)