Jadwal Lengkap Wakil Indonesia di Cabor Bulu Tangkis Hari Ini

Jakarta: Kontingen bulu tangkis Indonesia masih akan bertarung di nomor individu Asian Games 2018 hari ini, Sabtu 25 Agustus. Tim Merah-Putih masih memiliki wakil di semua sektor nomor individu yang akan memulai pertandingan pukul 13.00 WIB.



Dari tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang akan bertarung pada babak 16 besar. Jojo--sapaan Jonatan--akan menghadapi wakil Thailand Khosit Phetpradab, sedangkan Ginting akan kembali bertemu Kento Momota dari Jepang yang menjadi lawan pada semifinal beregu putra lalu.

Sementara tunggal putri akan menjalani babak 16 besar, mempertaruhkan negara masing-masing. Pasalnya, kedua wakil Indonesia yakni Fitriani dan Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan wakil India, Nehwal Saina dan Sindhu Pusarla.Dua wakil Indonesia pun masih akan bertarung di sektor ganda putra yang diwakili Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Fajar/Rian akan melawan Kim Won Ho/Seo Seung Jae dari Korea Selatan, sedangkan Marcus/Kevin menghadapi Takuto Inoue/Yuki Kaneko.Sayang, ganda putri dan ganda campuran tinggal menyisakan satu wakil saja yang terlebih dahulu memulai babak perempat final. Pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan menantang Tang Jinhua/Zheng Yu dari Tiongkok di ganda putri.Sedangkan di ganda campuran, pasangan andalan Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan menghadapi wakil Hong Kong Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah.Berikut daftar pebulu tangkis Indonesia yang akan bertanding hari ini:Jonatan Christie vs Khosit Phetpradab (Thailand)Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (Jepang)Fitriani vs Nehwal Saina (India)Gregoria Mariska Tunjung vs Sindhu Pusarla (India)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korsel)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang)Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Tang Jinhua/Zheng Yu (Tiongkok)Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hong Kong)(ASM)