Curry Tak Terbendung, Warriors Kembali Pecundangi Cavaliers

Oakland: Golden State Warriors berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0 di final NBA setelah pada game kedua mereka menang 122-103. Kemenangan ini tak terlepas dari kegemilangan Stephen Curry dengan 33 poin dalam laga tadi.



Bermain di Oracle Arena, Warriors langsung tancap gas sejak kuarter pertama. Mereka unggul cepat 15-6 pada awal laga. Cavs tampak tidak siap dengan permainan cepat Warriors.

Cavs mulai tersentak pada akhir-akhir kuarter pertama. Akan tetapi, Warriors tetap unggul dan menutup kuarter pertama dengan skor 32-28.Kuarter kedua berjalan sangat baik bagi Warriors. Tambahan 27 poin membuat Warrios unggul 59-46. Pada kesempatan ini, field goal Warrios sangat baik berbanding terbalik dengan Cavs yang hanya mengandalkan LeBron James.Dua kuarter selanjutnya menjadi panggung bagi Stephen Curry. Berulang kali, tembakan tiga angkanya berhasil menembus ring Cavs.Bahkan, ada beberapa kesempatan, dia berhasil menembak tiga angka dalam keadaan terjepit, entah saat dijaga ketat atau shoot clock tersisa satu detik. Aksi tak terbendung Curry itu membuat Warriors menang telak 122-103.Kemenanangan ini membuat Warriors unggul 2-0 dalam sistem best of seven. Curry menjadi penampil terbaik dengan 33 poin, 7 rebound, dan 8 assist. Kemenangan ini juga tak terlepas dari penampilan apik Kevin Durant (26 poin, 9 rebound, 7 assist) dan Klay Thompson yang mencetak 20 poin.Game ketiga final NBA akan berlangsung pada Kamis 7 Juni. Kali ini, Cavaliers akan menjadi tuan rumah bagis Warriors.(KRS)