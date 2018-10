Berjalan Meriah, Ini Daftar Juara Tiket.com Kudus Relay Maraton

Kudus: Kejuaraan Tiket.com Kudus Relay Maraton (TKRM) untuk pertama kalinya sukses digelar pada Minggu 21 Oktober 2018. Sebanyak 5.500 pelari ikut serta dalam edisi perdana ini.



Mengambil start dan finis di Alun-alun Simpang Tujih Kota Kudus, lomba berlangsung meriah dengan dukungan cuaca yang cerah. Tampak pula antusiasme pelari yang memang datang jauh-jauh ke Kudus demi mengikuti relay maraton pertama di Jawa Tengah ini.

Juara 1 Relay Maraton, Jatim Fighter

Tak lupa, dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kudus juga memiliki andil besar dalam kesuksesan dan kemeriahan tiket.com Kudus Relay Marathon perdana ini.TKRM yang terinspirasi dari kejuaraan relay maraton dari Jepang, Ekiden, ini memperlombakan lima kategori, yaitu kategori Relay Maraton (42,196 km), Half Maraton (21 km), 10k, 5k, dan Kids Fun Run.Tim Jatim Fighter meraih juara pertama untuk kategori Relay Maraton. Diperkuat Sri Wahyuni, Dedy Yusuf, Ivon Sholihin, dan Ari Masrudi, Jatim Fighter mencatatkan waktu tercepat 2 jam 53 menit 55 detik.Mereka unggul jauh dari peraih posisi kedua yang ditempati oleh Jakarta RM-2. Tim asal Ibukota ini hanya meraih catatan waktu 3 jam 13 menit 56 detik. Sementara melengkapi podium ada Run with Dondorn yang hanya finis tercepat ketiga setelah mencatatkan waktu 3 jam 26 menit 32 detik.Untuk kategori half maraton ada Hadi Firmansyah yang finis tercepat dengan catatan waktu 1 jam 23 menit lima detik. Disusul Sutomo yang berada di posisi kedua setelah mencatatkan waktu 1 jam 25 menit lima detik. Sementara di urutan ketiga ada Yudha Mega dengan 1 jam 33 menit 26 detik.1. Jatim Fighter 104 Indonesia 2:53:552. Jakarta RM-2 137 Indonesia 3:13:563. Run with Dondon 107 Indonesia 3:26:32No Name Bib Nationality Finish Time1. Hadi Firmansyah 2164 Indonesia 01:23:052. Sutomo 2307 Indonesia 01:25:053. Yudha Mega 2215 Indonesia 01:33:261. Laura Bee 2301 Indonesia 01:40:292. Ira Chrysanti 2216 Indonesia 02:00:243. Dwi Puji Lestari 2296 Indonesia 02:16:2910K MALENo Name Bib Nationality Finish Time1. Lamek Lamek Yunias Banu 3421 Indonesia 00:35:322. Tono Martono 3425 Indonesia 00:35:553. Sudiar 3818 Indonesia 00:38:431. Sharfina Sheila Rosada 4055 Indonesia 00:43:202. Risa Wijayanti 3331 Indonesia 00:45:063. Yanti Waliyanti 3723 Indonesia 00:45:111. Erwin Beke 5177 Indonesia 00:16:522. Candra Irawan 7924 Indonesia 00:17:183. Bambang Oktovianus 5339 Indonesia 00:17:301. Qurrotul Farida 5357 Indonesia 00:22:542. Ibu Azranaysha Pandya Adhita 443 Indonesia 00:25:213. Nadia Pritasari 444 Indonesia 00:27:251. Arta 9139 Indonesia -2. Mahsa 9029 Indonesia -3. Alberto Nicholas Raharjo 9015 Indonesia -(PAT)