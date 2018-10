Knicks Catatkan Kemenangan Ketiga di Pramusim

New York: New York Knicks berhasil membukukan kemenangan ketiga mereka di pramusim NBA musim 2018--2019. Bermain di kandang sendiri di Madison Square Garden, Knicks sukses menundukkan New Orleans Pelicans dengan skor 100-106 sekaligus memberikan kekalahan ketiga mereka di pramusim.



Tim Hardaway Jr. menjadi penyumbang poin terbanyak Knicks dengan catatan 21 poin, 5 rebound, dan 5 assist dan Enes Kanter menorehkan double-double 20 poin dan 15 rebound. Rookie Kevin Knox juga membukukan double-double 12 poin dan 10 rebound dan pemain cadangan Noah Vonleh juga sukses membukukan double-double 10 poin dan 11 rebound.

Sementara itu di kubu Pelicans, forward Nikola Mirotic menjadi penampil terbaik setelah membukukan double-double 19 poin dan 12 rebound. Center andalan Anthony Davies juga ikut menyumbangkan double-double 15 poin dan 13 rebound.Knicks langsung memegang kendali permainan dan unggul 29-32 di kuarter pertama. Di kuarter kedua Knicks tampil konsisten dan menutup babak pertama dengan keunggulan 57-62 atas Pelicans.Di kuarter ketiga Knicks mampu melanjutkan penampilan impresif mereka dan menjaga keunggulan 81-93. Knicks akhirnya menutup laga pramusim ketiga mereka dengan kemenangan 100-106 atas Pelicans.Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Knicks untuk mengarungi persaingan NBA musim 2018--2019. Tim asuhan David Fizdale itu berambisi untuk meraih babak playoff NBA setelah terakhir kali berpartispasi di babak playoff pada musim 2012--2013.