Para Peserta Asian Para Games 2018 Berterima Kasih kepada Indonesia

Jakarta: Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 tak hanya diapresiasi oleh Asian Paralympic Committee (APC). Pasalnya, berbagai kesan baik juga datang dari ribuan atlet disabilitas yang berkompetisi.



Sudah lebih dari 3.000 atlet maupun ofisial yang meninggalkan Indonesia dalam dua hari belakangan ini. Mereka kembali ke negaranya lewat jalur penerbangan internasional di terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Kesan baik dan memori indah tampak membekas karena kontingen dari 43 negara itu antusias mengisi Wall of Fame yang terdiri dari tiga kanvas besar di sekitar terminal bandara. Kebanyakan dari tulisan yang mereka torehkan adalah ucapan terima kasih"Big Thanks for Indonesia," dari Tim Uni Emirat Arab. Sementara itu atlet Iran Olad Mahdi menuliskan kata- kata “See you, Bravo Indonesia”. Terdapat pula tulisan “Dengan Keterbatasan Atlet Indonesia Tetap Semangat”. Bahkan ada tulisan “Asian Para Games Cool” dan “U Rock Guys”.Andrianto selaku Direktur Arrival, Departure dan Logistic INAPGOC menyampaikan bahwa masih ada beberapa kontingen negara peserta yang berada di Jakarta. Arus baliknya pun akan ia pantau sebaik mungkin hingga 18 Oktober mendatang."Hari ini masih ada kontingen yang akan meninggalkan Indonesia, tapi puncaknya yang sudah terjadi hari Minggu dan Senin kemarin," kata Andrianto.Wall of Fame sengaja disiapkan untuk merekam kesan para kontingen selama mengarungi Asian Para Games di Jakarta dalam delapan hari belakangan ini (6-13 Oktober). Kesan mereka merupakan salah satu indikator kesukesan Indonesia sebagai tuan rumah. (INAPGOC)(KAU)