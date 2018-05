Membawa Semangat Asian Games 2018 ke Bulgaria

Sofia: Dalam mendukung upaya nasional menyukseskan Asian Games Jakarta-palembang 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Bulgaria berinisiatif melaksanakan kegiatan promosi Asian Games 2018 sebagai kegiatan terintegrasi dengan Asian Festival 2018.



Asian Festival merupakan salah satu kegiatan besar di Kota Sofia, yang diadakan pada tanggal 12 Mei 2018 di taman besar Borissova Garden, di tengah kota Sofia.

Bhin-bhin si Badak, Atung si rusa dan Ika si Burung, tiga binatang lucu yang menjadi maskot Asian Games 2018, terpampang dalam poster publikasi Asian Festival 2018. Ketiga boneka maskot berukuran orang dewasa juga hadir langsung dalam rangkaian kegiatan Asian Festival 2018 untuk menghibur seluruh pengunjung. Hal ini diharapkan akan semakin mempopulerkan Asian Games 2018 yang akan berlangsung bulan Agustus – September 2018 di Jakarta dan Palembang, Indonesia.Sekitar 22 orang atlet Tim Nasional Gulat Indonesia yang sedang berlatih di Bulgaria dalam persiapan Asian Games juga hadir memeriahkan acara Asian Festival ini, mulai dari acara parade negara-negara pada 11 Mei 2018 hingga acara line dance dan demonstrasi gulat dengan theme song Asian Games, “Bright as the Sun” pada puncak acara Asian Festival 2018, 12 Mei 2018.Asian Festival di Bulgaria merupakan inisiatif Indonesia di bawah kepemimpinan Dubes RI Sofia, Sri Astari Rasjid. Tahun ini merupakan edisi kedua Asian Festival setelah sukses dilaksanakan pada tahun lalu.Tahun ini Asian Festival diikuti 14 negara Asia yaitu Indonesia, India, Pakistan, iran, Palestina, Saudi Arabia, Kuwait, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Mongolia, China, Jepang, dan Pakistan. Acara dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Bulgaria HE Rumen Radev. Negara partisipan Asia lainnya juga mendukung inisiatif Indonesia untuk mempromosikan Asian Games dalam kegiatan Asian Festival.Sekitar 11000 pengunjung memenuhi festival ini. Sepanjang festival yang dimulai dari 10 pagi hingga 8 malam, para pengunjung dapat menikmati lezatnya kuliner asia, arts & crafts sambil nonton pertunjukan tari, musik, sport, bela diri, dan berbagai tradisi menarik negara - negara Asia. Selain itu juga ada demo masakan Asia, workshop, dan games untuk anak-anak.Indonesia berhasil mendapatkan sponsor untuk acara ini untuk menyediakan berbagai hadiah doorprize menarik. Hasil kegiatan amal dn penjualan tiket tersebut akan disumbangkan untuk lembaga amal “For Our Children Foundation” yang fokus membantu anak-anak di panti sosial di Sofia.Acara ini juga mendapat dukungan resmi dari Kementerian Pariwisata Bulgaria, Kementerian Luar Negeri Bulgaria, Kementrian Kebudayaan BG dan Kantor Wali Kota Sofia.(ASM)