Jakarta: Ring ONE Championship akan menggelar duel panas dua master Muay Thai antara petarung Prancis Fabrice Fairtex Delannon melawan jawara Thailand Yodpanomrung Jitmuangon. Duel tersebut akan tersaji akhir pekan depan, Sabtu 22 September di Jakarta Convention Center.



Delannon merupakan praktisi Muay Thai terkemuka di negaranya. Petarung yang dijuluki "The Funky Drummer" itu telah memenangkan gelar juara dunia di dua kelas yang berbeda.

Selain itu, petarung berusia 36 tahun itu juga sempat memenangkan sabuk kejuaraan emas dan perak. Serta tiga kali menggondol titel Juara Dunia MAX Muay Thai, dengan rekor profesional 55-10.Sedangkan sang lawan tak kalah mentereng. Yodpanomrung juga merupakan seorang master bela diri Muay Thai yang telah meraih enam kali Juara Dunia. Delannon dan Yodpanomrung akan bertarung di dalam laga ONE Super Series Bantamweight Muay Thai.Sementara, Delannon mengakui terjun ke dunia Muay Thai berkat terinspirasi dua petinju Amerika, Roy Jones Jr dan Mike Tyson. Sayang, karier tinju Delannon tak sebagus idolanya akibat diterpa cedera, dan membuatnya banting setir ke bela diri Muay Thai."Tantangan ini masih menjadi motivasi bagi saya. Lebih jauh lagi, saya termotivasi untuk terus mempelajari seni Muay Thai, untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa seperti apa yang saya lakukan, menunjukkan kepada mereka arah yang tepat, dan membantu mereka meraih kesuksesan," terang Delannon dalam rilis yang diterima Medcom.id.Selain pertarungan dua master Muay Thai, ONE: Conquest OF Heroes juga akan menyajikan duel-duel menarik dan sengit. Pertarungan memperebutkan gelar juara dunia kelas jerami ONE Championsip akan terjadi antara petarung Jepang Yoshitaka Naito menghadapi wakil Filipina, Joshuo Pacio.(REN)