Pelatih Kelas Dunia Harry Marra Arsiteki Cabor Atletik

Jakarta: Target minimal satu emas di Asian Games 2018 nanti, atlet atletik di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PB PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) akan diarsiteki pelatih kelas dunia, Harry Marra, asal Amerika Serikat.



Harry adalah pelatih juara dasalomba Olimpiade dan pemegang rekor dunia Ashton Eaton, serta peraih medali perunggu Olimpiade, Brianne Theisen Eaton.

"Dia (Harry Marra) akan ke sini awal bulan depan. Tim kami akan try out ke Amerika, juga dibawa oleh dia," kata Ketua Umum PB PASI Bob Hasan.Selain menghadirkan Harry Marra, beberapa atlet Pelatnas PB PASI juga akan mengikuti pemusatan latihan dan tiga pertandingan atletik internal yang akan dilaksanakan di University of California Santa Barbara Amerika, April mendatang, selama lima pekan.Bob menambahkan, tidak semua nomor dalam cabor atletik dipertandingkan di Asian Games akan mengikuti pemusatan latihan di Amerika.Beberapa atlet yang akan mengikuti pemusatan latihan tersebut antara lain Sapwaturrahman (lompat jauh), Suwandi Wijaya (lompat jauh), Atjong Tio Purwanto (3.000 meter steplechase). Pun diikuti juga atlet estafet putra antara lain Fadlin, Lalu Muhammad Zohri, Eko Rimbawan, Yaspi Boby dan Bayu Kartanegara.Dari nomor gawang 110 meter putra akan disertakan Rio Maholtra. Ada juga Idan Fauzan Richsan di nomor lompat galah. Sementara lompat jauh akan turun Maria Natalia, Emilia Nova (100 gawang) dan Eki Febri Ekawati (tolak peluru).(RIZ)