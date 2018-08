Triyaningsih tidak Mengincar Medali Asian Games 2018

Jakarta: Salah satu pelari putri terbaik Indonesia, Triyaningsih, tidak memasang target muluk-muluk di ajang Asian Games 2018. Ia mengaku hanya ingin mempersembahkan yang terbaik di event empat tahunan tersebut.



"Kalau dapat medali, apakah itu emas atau perak, biarkan itu jadi hadiah dari yang Maha Kuasa saja," kata Triyaningsih kepada Medcom.id di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (8/8/2018).



Triyaningsih hanya tampil di nomor marathon untuk event yang berlangsung di Jakarta dan Palembang tersebut. Ia tidak bisa menjanjikan bakal menyabet medali karena lawan-lawan yang akan dihadapinya itu memang berat.



