Insipiratif, Pelari Ini Bantu Lawannya Capai Garis Finis

Metrotvnews.com, London: Kisah inspiratif terjadi pada lomba lari London Marathon, Minggu 23 April. Pelari Maraton asal London Matthew Rees dari tim Swansea Harriers sengaja membantu lawannya, David Wyeth ( tim Chorlton Runners) untuk mencapai garis finis.



Padahal kejadian itu terjadi sekitar 200 meter menuju garis finis. Rees enggan mempedulikannya, meski peluang mencatatkan waktu terbaik ada. Ia lebih memikirkan untuk membantu Wyeth yang nampak sudah keletihan dalam melanjutkan lomba.

???? This is incredible! Swansea Harrier Matthew Rees helps a struggling runner cross the line at the #LondonMarathon pic.twitter.com/Fg83sBfpoo