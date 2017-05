Tumbangkan Pelita Jaya, Satria Muda Samakan Agregat

Metrotvnews.com, Jakarta: Satria Muda berhasil menyamakan agregat 1-1 atas Pelita Jaya pada final Indonesian Basketball League (IBL) 2017, Sabtu 6 Mei. Hasil itu diraih setelah Satria Muda menumbangkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL dengan skor 83-63 di BRItama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Tyreek Jewell dan Kevin Sitorus menjadi bintang kemenangan Satria Muda yang masing-masing mencetak 16 dan 14 angka. Sementara Carlos Smith yang menjadi pendulang poin terbanyak Pelita Jaya dengan 16 poin kali ini tak mampu berbuat banyak.

Pelita Jaya sempat membuka asa menjuarai IBL musim ini yang mengusung format best of three. Pasalnya, Pelita Jaya sempat langsung memimpin 16-11 di kuarter pertama.Namun, Satria Muda yang tak ingin menyerah begitu saja bangkit di kuarter kedua dengan menipiskan skor menjadi 32-39. Titik balik Satria Muda terjadi di kuarter ketiga dengan mencetak 22 poin dan hanya memberikan Pelita Jaya jatah sembilan poin.Berbalik unggul 54-48, Satria Muda kembali tampil beringas di kuarter terakhir dengan keunggulan 29-15. Hasil itu membuat Satria Muda mampu menutup game kedua final IBL musim ini dengan skor 83-15.Pemenang IBL musim ini selanjutnya akan ditentukan pada game ketiga babak final yang akan digelar Minggu 7 Mei pukul 19:00 WIB.(REN)