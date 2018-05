APP Sinar Mas Serah Terima Jakabaring Bowling Center kepada Pemprov Sumsel

Palembang: Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas kemarin, Rabu 30 Mei serah terima gedung pusat olahraga bowling yang berada di lokasi Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang. Serah terima dilakukan secara simbolis pada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Hibah tersebut merupakan wujud kontribusi APP Sinar Mas dalam mendukung Indonesia menyukseskan perannya sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi. Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan kebanggaannya karena Sumatera Selatan memiliki gedung olahraga terbaik di dunia.Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin menyampaikan: "APP Sinar Mas sebagai Official Partner Asian Games 2018 berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi momen bersejarah ini melalui berbagai bentuk dukungan, salah satunya melalui pembangunan Jakabaring Bowling Center yang merupakan simbol penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan bangsa ini."Jakabaring Bowling Center memiliki luas bangunan sekitar 4.200 meter persegi yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 2,8 hektar. Bowling center ini memiliki 40 line, jumlah ini jauh lebih banyak dari rata-rata bowling center lainnya yang hanya memiliki 20-30 line. Total anggaran yang APP Sinar Mas alokasikan untuk pembangunan bowling center ini mencapai Rp27 miliar.Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menyampaikan: "Dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games 2018 adalah suatu kesempatan yang tidak akan kami sia-siakan. Saya berterima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI, sponsor, tim dari Pemprov Sumsel, beserta teman-teman dan sahabat karyawan yang bekerja siang malam untuk mengerjakan ini," ungkapnya.Selain bowling center, APP Sinar Mas juga memberikan dukungan lain terhadap keberhasilan Asian Games 2018 dengan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini sejalan dengan target Presiden RI Jokowi untuk menjalankan Asian Games 2018 tanpa api dan asap.Melalui investasi tambahan senilai sekitar USD3,8 juta (Rp52 miliar), APP Sinar Mas meluncurkan program "No Fire, No Haze", di mana Palembang, sebagai salah satu lokasi perhelatan Asian Games 2018 menjadi salah satu prioritas utama untuk mencegah karhutla.Program "No Fire, No Haze" dari APP Sinar Mas ini mencakup:1. Memperkuat program Manajemen Penanggulangan Kebakaran Teintegrasi (IFMS) dengan cara menambah sarana dan prasarana untuk memantau titik-titik panas, termasuk Menara api, pos pantau, helikopter operasional, serta peralatan kebakaran lainnya. Selain itu, APP Sinar Mas juga menambah dan menyiagakan personil Regu Pemadam Kebakaran (RPK) selama 24 jam.2. Menggiatkan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), sebuah program pencegahanan kebakaran, konservasi, dan ketahanan pangan. Program ini memberdayakan masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar area konsesi APP Sinar Mas, untuk berperan aktif memerangi karhutla dan di saat bersamaan menyokong kesejahteraan masyarakat yang terlibat.(KRS)