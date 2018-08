Kualitas Jasmani Generasi Muda Kita, Mengkhawatirkan?

Jakarta: Tulisan ini dipersembahkan untuk menyemarakkan hingar bingar Asian Games dan Asian Para Games yang dalam waktu dekat akan digelar di Indonesia. Kita sangat paham betapa para atlet nasional kita yang akan bertanding mayoritas berusia muda.



Mereka berada dalam golden age untuk menorehkan prestasi terbaik bagi bangsa ini. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas secara spesifik bagaimana prestasi itu dicapai menurut performance atlit tiap cabang olahraga, misalnya, namun lebih merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pasal 25 Undang Undang Kepemudaan mengatur bahwa pemberdayaan pemuda dilakukan, salah satunya, melalui peningkatan kualitas jasmani. Pemberdayaan pemuda merupakan kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.Jika kualitas jasmani itu identik dengan olahraga atau kebugaran, maka bagaimanakah gerangan sebenarnya tingkat partisipasi pemuda Indonesia dalam berolahraga. Badan Pusat Statistik telah merilis data ini dengan perangkaan 21,43%, 24,08%, dan 28,22%.Persentasi itu untuk menunjukkan kegiatan keolahragaan pemuda usia 16-30 tahun, masing-masing untuk tahun 2009, 2012, dan 2015. Kendati angka-angka tiga tahunan dimaksud tersebut menunjukkan kenaikan namun BPS melaporkan bahwa secara umum, minat pemuda berolahraga masih cenderung rendah. Bagaimana dengan capaiannya untuk tahun 2018, kita tentu masih perlu bersabar menunggu rilis resminya.Kita lihat umpamanya data pada tahun 2015. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan sebesar 28,22 pemuda berolahraga dalam seminggu terakhir. Di antara pemuda yang berolahraga, sekitar 40 persen dari mereka bertujuan untuk menjaga kesehatan.Sekitar seperempatnya berolahraga karena hobi/rekreasi. Sebesar 28,19 persen pemuda berolahraga karena kurikulum dari sekolah. Secara umum, jalur/wadah utama berolahraga bagi pemuda adalah diri sendiri dan sekolah.Pemuda yang mengikuti perkumpulan olahraga hanya sebesar 18,13 persen. Jenis olahraga utama yang paling banyak dilakukan pemuda dalam seminggu terakhir adalah sepak bola/futsal (30,38 persen). Jenis olahraga dengan persentase terbesar kedua dan ketiga adalah jogging/gerak jalan dan senam (masing masing 18,32 persen dan 19,23 persen).Potret pemuda lainnya dalam konteks ini adalah kebugaran jasmaninya. Mukamat Hoirul Huda, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menjelaskan bahwa kebugaran jasmani merupakan terjemahan dari istilah Physical Fitness. Dalam kehidupan sehari-hari kebugaran jasmani sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan aktivitas fisik maupun non fisik.Melalui hasil survey yang dilakukannya pada tahun 2015, ia berkesimpulan bahwa kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, malah mengungkung anak-anak dalam lingkungan kurang gerak. Tidak mengherankan bila ada kerisauan bahwa kebugaran anak-anak semakin menurun.Ia meneliti bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 2 Bojonegoro dengan populasi sebanyak 255 siswa. Hasil olah datanya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kebugaran jasmani siswa kelas X SMA Negeri 2 Bojonegoro sangat kurang. Hal itu dilihat dari hasil tes kebugaran jasmani lari 2.4 Km Cooper yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bojonegoro.Penelitian berikutnya dilakukan oleh Edi Prasetio dkk (2017). Risetnya bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani berdasarkan indeks masa tubuh pada siswa SMP Negeri 29 Bengkulu Utara. Penelitian dilakukan dengan melakukan tes kebugaran jasmani dan tes antropometri.Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 68% siswa memliki indeks massa tubuh yang kurang, 18% siswa memiliki indeks massa tubuh normal, dan 14% siswa memiliki indeks massa tubuh gemuk. Sedangkan tingkat kebugaran jasmani siswa menunjukkan 39% kurang, 42% sedang, dan 19% baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kebugaran jasmani dan indeks massa tubuh pada siswa SMP Negeri 29 Bengkulu Utara masih rendah.Kecenderungan rendahnya kualitas jasmani pemuda kita ditunjukkan pula dengan penelitian terhadap mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alwi Nurudin dan Bachtiar (2016) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani mahasiswa PJKR FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Metode yang digunakan untuk mengambil data untuk mengeiahui kemampuan pengambilan oksigen maximal ( V02 Max) dengan cara tes dan pengukuran yaitu tes lari multitahap (multistage fitness test) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa PJKR angkatan 2016-2017 yang berjumlah 50 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 mahasiswa PJKR. terdapat 35 mahasiswa atau 76 % mempunyai kemampuan V02 Max sangat kurang, 7 mahasiswa atau 14% mempunyai kemampuan V02 max Kurang, 5 mahasiswa atau 10 % mempunyai kemampuan V02 Max cukup. dan belum ada mahasiswa PJKR yang memiliki kemampuan V02 max baik dan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kebugaran jasmani mahasiswa PJKR Universitas Muhammadiyah Sukabumi masih dalam kategori sangat kurang.Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan tingkat kebugaran masyarakat Indonesia masih rendah. Tercatat, hanya 17% populasi yang memiliki derajat kebugaran jasmani tergolong baik. Sementara itu pada tahun 2017 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora, merilis data betapa hanya 1 dari 4 orang Indonesia yang rajin berolahraga. Tingkat partisipasi olahraga penduduk berusia 10 tahun ke atas pada kurun waktu tahun 2003-2012 menunjukkan tren menurun, dari 25% menjadi 24%.Penelitian Stanford University yang terbit tahun 2017 juga menyatakan Indonesia ialah negara berpenduduk paling malas berjalan kaki. Rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki 3.513 langkah setiap hari. Jumlah itu di bawah rata-rata dunia yang mencapai 4.961 langkah per hari.Dengan demikian, kiranya sudah begitu banyak penelitian yang mendorong kita semua agar makin peduli dengan kualitas jasmani generasi muda kita. Kita sangat mengharapkan prestasi terbaik diraih para pahlawan olahraga, termasuk pada pesta olahraga terbesar se-Asia tahun ini, Asian Games dan Asian Para Games.Pada saat yang sama kita pun ingin agar peringkatnya dapat terus menanjak naik di berbagai muti even. Selain berikhtiar lewat serangkaian pembinaan olahraga yang berkelanjutan, prestasi olahraga itu in syaa Allah akan makin mudah diperoleh dari generasi muda yang memang secara masif tingkat kualitas jasmaninya prima.Lebih dari itu, kita sepakat dengan pernyataan Isnanta (2017), tingkat kebugaran yang rendah, berdampak buruk bagi kesehatan. Wallahu a’lam.(ACF)