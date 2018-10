Menko PMK Apresiasi Prestasi Atlet Indonesia

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengapresiasi upaya atlet Indonesia yang berhasil meraih target medali pada Asian Para Games 2018, meskipun sebelumnya tidak diunggulkan.



"Ya, itulah olahraga. Dinamikanya banyak sekali. Mengejutkan sekaligus menggembirakan. Alhamdulillah, perjuangan mereka banyak memperoleh medali seperti yang kita harapkan,” ujarnya penuh syukur.

Dia optimistis tim Indonesia mampu memenuhi target perolehan 16 medali dan masuk peringkat tujuh besar. "Kalau perolehan medalinya semacam ini, Insya Allah target kita masuk tujuh besar dan perolehan medali tercapai. Bahkan, bisa lebih baik lagi,” ujar Menko PMK, di Istora Komplek GBK Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.Di sela-sela kesibukannya, Menko PMK menyemangati para atlet Indonesia di arena Asian Para Games 2018. Dengan berpakaian batik, dia menyaksikan langsung pertandingan babak penyisihan grup C badminton ganda putra Indonesia dan tunggal Lawn Bowl.Usai menyaksikan pertandingan, ia menyemangati para atlet. "Tadi sudah bagus, tetap semangat," ujar Menko PMK kepada atlet Indonesia.Menko PMK kemudian memberikan semangat kepada atlet Indonesia pada cabang olahraga Lawn Bowl. Di venue, Menko PMK disambut dan sempat berbincang dengan President International Bowls for the Disabled, Brian Sneag.Selain Menko PMK, ikut menyaksikan pertandingan Menpora Imam Nahrawi dan Mensos Agus Gumiwang.(ROS)