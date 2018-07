Rifanty Gusur Petenis Unggulan Kedua dari Jepang

Solo: Petenis muda Indonesia, Rifanty Kahfiani (20 tahun) melangkah ke babak delapan besar PT PP Women’s Circuit International Tennis 2018. Di babak kedua, Rifa membuat kejutan dengan menggusur unggulan kedua asal Jepang, Michika Ozeki.



Bermain di Lapangan Tenis Gelora Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu 11 Juli 2018, mojang Bandung kelahiran 19 Februari 1998 ini unggul straight set atas peringkat tunggal ke-593 dunia itu dengan skor 6-2 6-4.

“Strategi hari ini berjalan dengan baik, melayani lawan dengan variasi pukulan. Saya sadar kalau hanya adu tembak pukulan keras bakal kalah dari lawan,” ucap Rifa, mahasiswi Univertas Oregon (AS) ini usai menuntaskan laga berdurasi satu jam 30 menit.Di perempat final, Kamis besok (12/7), Rifanty akan terlibat bentrok dengan wakil Tiongkok, Zhima Du, yang menyingkirkan unggulan ketujuh, Sai Samhitha Chamarthi (India) dengan skor 6-2 6-4.“Ini saatnya revans karena saya belum pernah menang lawan dia sebelumnya,” lanjut petenis yang lolos babak utama melalui kualifikasi ini.Merujuk rekor head to head pada laman ITF, Rifanty kalah dari petenis Tiongkok kelahiran 12 September 1999 itu dalam dua pertemuan, yakni pada kualifikasi turnamen Wimbledon Yunior dan Serawak Chief Minister Cup 2016.Andalan Merah Putih lainnya, Aldila Sutjiadi juga melaju ke perempat final turnamen berhadiah total 15.000 dolar AS atau sekitar Rp210 juta ini. Unggulan keempat berperingkat tunggal ke-751 dunia ini mengalahkan petenis kualifikasi asal India, Bhuvana Kalva 6-4 6-2.Petenis yang bakal tampil di ajang Asian Games 2018 itu akan meladeni unggulan keenam dari Tiongkok, Zhuoma Ni Ma untuk membidik satu slot di babak semi final.“Di babak delapan besar, saya harus memperbaiki percentage service pertama saya agar lebih percaya diri bermain,” tutur Aldila.Pada nomor ganda, pasangan kembar Fitriana ‘Ana’ Sabrina dan Fitriani ‘Ani’ Sabatini (17 tahun) melangkah ke semifinal setelah memenangi laga atas duet India, Bhuvana Kalva/Sri Vaishnavi Peddi Reddy (India) 6-1 6-2.Ana dan Ani akan menantang ganda Tiongkok, Zhima Du/Shou Na Mu. Sementara partai semifinal lainnya mempertemukan dua pasangan gado-gado Indonesia/Jepang, yakni unggulan utama Mana Ayukawa/Aldila Sutjiadi melawan Ayaka Okuno/Rifanty Kahfiani.(RIZ)