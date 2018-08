Para Peratung Indonesia Siap kembali Naik Ring One Championship

Jakarta: Para petarung Indonesia siap kembali naik ring oktagon One Champioship yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), 22 September mendatang. Salah satu petarung Tanah Air yang akan tampil di ajang yang bertajuk ONE: Conquest of Heroes itu adalah Priscilla Hertati Lumban Gaol.



Petarung wanita tersebut akan mendapat tantangan dari wakil Filipina, Jomary Torres. Duel yang tentu akan menjadikan rekor tersendiri bagi mantan peraih medali perunggu SEA Games jika meraih kemenangan, karena sang lawan sampai sejauh ini belum terkalahkan.

Selain Priscilla, ada pula petarung nasional yang juga sempat menjadi atlet wushu, Victorio Senduk. Ia akan menghadapi petarung veteran Indonesia, Sunoto, yang memiliki latar belakang taekwondo.Ajang yang dimulai September mendatang juga akan menyuguhkan pertarungan utama memperebutkan gelar ONE Strawweight World Champion. Juara bertahan asal Jepang Yoshitaka Naito akan kembali ditantang Joshua Pacio dari Filipina.Ini merupakan pertarungan kedua bagi Naito dan Pacio. Sebelumnya mereka sempat bertemu pada pertarungan 2016 lalu, di mana Naito yang dijuluki "Nobita" mengalahkan Pacio lewat pertarungan yang singkat.Kini, setelah mengantongi tiga kemenangan beruntun, Pacio berkesempatan kembali menantang Naito. Ia akan melakukan pertarungan ulang untuk memperebutkan kembali sabuk gelar ONE Strawweight World Championship.(REN)