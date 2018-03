Pukul Dallas Mavericks, Houston Rockets Amankan Tiket Play-off

Texas: Houston Rockets amankan satu tempat di babak play-off usai mengalahkan Dallas Mavericks. Meski bermain tandang, Rockets yang dibintangi James Harden mampu menang dengan margin cukup telak, 105-82.



Harden terpaksa hanya menonton rekan-rekannya berlaga akibat mengalami masalah pada lutut kirinya. Namun, hal tersebut malah membuat Eric Gordon dan kawan-kawan bermain lepas.

Gordon sendiri keluar sebagai yang terbaik dengan lesakkan 26 poin plus empat rebound. Chris Paul menyusul dengan most assist untuk timnya, yakni 12 assist."Kalau kami inginnya keluar sebagai nomor satu (juara). Itu adalah tujuan utama kami," ujar Gordon usai pertandingan dikutip dari laman Associated Press.Keberhasilan Rockets membungkam Mavericks membuat mereka menjadi tim pertama yang memastikan satu tempat di babak play-off dari Wilayah Barat. Hingga kini, total 52 kemenangan telah dikoleksi.Selasa 13 Maret malam waktu setempat, Rockets akan menjamu San Antonio Spurs. Sementara, Mavericks bakal melakoni 'tur tandang' selama empat pertandingan ke depan.(KAU)