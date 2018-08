Joey Alexander bakal Ramaikan Pembukaan Asian Games 2018

Jakarta: Pianis muda Indonesia yang sukses menembus nominasi ajang Grammy Award, Joey Alexander bakal melengkapi pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, 18 Agustus dengan dentingan pianonya.



Berdasarkan data yang dihimpun media dari INASGOC di Jakarta, Selasa, musisi yang sudah bisa bersaing dengan musisi jazz senior dunia itu akan unjuk kemampuan bersama Raisa, Tulus, Edo Kondologit, Putri Ayu, Fatin, GAC, Anggun, Via Vallen, Rian D'Masiv, Cakra Khan, Rossa, Ariel, Wizzy, Maroli Tampubolon, Rinni Wulandari, Sheryl Sennafia, dan Kamasean.

Mereka akan memeriahkan pembukaan Asian Games 2018 di hadapan lebih dari 42 ribu penonton langsung. Sesuai slogan "Energy of Asia", Opening Ceremony Asian Games 2018 ini mengusung budaya Nusantara lewat musik dan tari-tarian kolosal yang tentunya akan memancarkan energi semangat Indonesia hingga seluruh dunia.



Untuk urusan kreatif Opening Ceremony, kemudi diserahkan penuh pada Wishnutama sebagai Creative Director Opening & Closing Asian Games 2018. Pria yang biasa dipanggil dengan Tama ini mengatakan bahwa sajian musik dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia akan ditampilkan oleh 6,000 penari, musisi dan tenaga pendukung.

"Kalau saya ceritakan sekilas tentang Opening Ceremony, elemen surprise yang kami siapkan akan hilang. Intinya, kami akan angkat elemen keragaman agar Indonesia bisa jadi simbol Energy of Asia. Joey sendiri adalah salah satu bukti bahwa pancaran Energy of Asia, khususnya Indonesia, dapat mencapai nominasi Grammy Awards yang memiliki standar sangat tinggi bagi setiap musisi, apalagi mengingat umur Joey yang masih sangat muda ini," kata Wishnutama dalam keterangan resminya.Joey Alexander akan menjadi salah satu pengisi pada pembukaan kejuaraan empat tahunan terbesar di Asia itu. Layaknya multievent olahraga bertaraf internasional, Opening Ceremony memang menjadi sajian pembuka yang sangat dinantikan mengingat persiapan juga sudah lama dilakukan.Musisi kelahiran Bali ini bisa dikatakan idola baru karena mampu go internasional. Selain dikenal sebagai musisi, Joey adalah bukti nyata kemajuan bangsa Indonesia di industri musik. Pemuda bernama asli Josiah Alexander Sila itu menjadi artis jazz termuda yang pernah dinominasikan untuk Grammy Awards ke-58.Persiapan pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama GBK saat ini terus dikebut karena pembukaan sudah tidak lama lagi. Selain diisi oleh musisi maupun penyanyi yang sudah dikenal, pembukaan kejuaraan empat tahunan ini juga bakal dipentaskan tarian kolosal.Sementara itu, khusus untuk pertandingan bakal dimulai lebih cepat. Cabang olahraga sepak bola di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat, Jumat 10 Agustus dan disusul bola tangan serta basket. (Ant)(ASM)