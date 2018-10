Knicks Perkasa di Derby New York

New York: New York Knicks memenangkan Derby New York edisi pertama di musim 2018--2019. Knicks mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 115-96.



Dalam laga yang dihelat di Madison Square Garden, Selasa (30/10) siang tadi, Tim Hardaway Jr. menjadi bintang laga dengan catatan 25 poin, 5 rebound, dan 8 assist. Sementara pemain cadangan Enes Kanter mencetak double-double 15 poin dan 15 rebound.

Di kubu Nets, hanya ada dua pemain inti yang mencetak dua digit angka. Perolehan angka Nets datang dari pemain cadangan Rondae Hollis-Jefferson dan Spencer Dinwiddie yang mencetak 16 dan 17 angka.Pertandingan sendiri berjalan timpang. Meski sempat mengimbangi permainan Knicks di kuarter pertama dengan skor 26-26, Nets kesulitan mengimbangi permainan Knicks dan tertinggal 52-44 di kuarter kedua.Pada kuarter ketiga Knciks semakin menjauh dengan keunggulan 85-67. Tim asuhan David Fizdale itu akhirnya menutup laga dengan keunggulan 115-96.Kemenangan tidak mengubah posisi Knicks dan Nets di papan klasemen Wilayah Timur. Knicks masih terbenam di posisi 12 dari 15 tim, sementara Nets berada satu strip di atas Knicks.